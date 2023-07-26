На западе Украины организовали временную переправу через реку вместо обрушившегося моста

На ней действует реверсивное движение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Временная переправа через реку Тересва организована в Закарпатской области на Украине вместо обрушившегося моста. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"За ночь через реку Тересва были установлены четыре секции тяжелого механизированного моста ТММ-3М1 длиной 40 м и расчищены места подъездных путей к временной переправе. Проезд по автодороге Н-09 обеспечен через временную переправу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что через переправу организовано реверсивное движение.

В понедельник в Закарпатской области рухнул мост через Тересву, который не ремонтировался 66 лет с момента постройки в 1957 году. Причиной обрушения Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины назвало грузовик, перевозивший песок.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране, в том числе в Киеве. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. 14 июля Кубраков заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Вице-премьер также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".