В Белом доме объяснили агрессивное поведение собаки Байдена стрессовой обстановкой

Немецкая овчарка ранее покусала сотрудников Секретной службы США

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Стрессовая обстановка в Белом доме могла повлиять на поведение немецкой овчарки президента США Джо Байдена Коммандера, которая покусала сотрудников Секретной службы. Об этом во вторник на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Комплекс зданий Белого дома, как вы все знаете, может быть особенным и очень стрессовым местом. И это, я уверена, вы все понимаете. <...>. Это стресс для всех нас, так что вы мы можете себе представить, каково это для семейного питомца и семейных питомцев в более широком смысле", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, семья Байденов старается "улучшить ситуацию для всех". В заявлении офиса первой леди Джилл Байден, которое процитировала пресс-секретарь, говорится, что семья президента и Секретная служба "разработали дополнительные протоколы и тренировки с использованием поводка" для питомца, а также "выделили специальные зоны для бега и упражнений Коммандера". Жан-Пьер добавила, что у нее нет "никакой информации об изменениях в местонахождении" собаки.

Ранее американская консервативная общественная организация Judicial Watch сообщила, что получила от Министерства внутренней безопасности (МВБ) США информацию о 10 случаях нападения Коммандера, немецкой овчарки президента США Джо Байдена, на сотрудников Секретной службы. По данным организации, направленные ей документы МВБ охватывают период между октябрем 2022 года и январем 2023 года и "не включают возможные недавние" проявления агрессии собакой.

Газета New York Post напомнила, что прошлый пес Байдена был "изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение", его отдали друзьям семьи.