Австралия и Новая Зеландия заявили, что договор Пекина и Хониары вредит безопасности в АТР

В совместном заявлении стороны подчеркнули, что вызовы региональной стабильности становятся все более сложными

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии Энтони Альбанезе и Крис Хипкинс выразили обеспокоенность из-за соглашения о сотрудничестве органов охраны правопорядка, подписанного властями Китая и Соломоновых Островов. Соответствующее заявление лидеры сделали по итогам двусторонних переговоров, прошедших в Веллингтоне.

"Реализация нового соглашения между Китаем и Соломоновыми Островами подорвет согласованные нормы региональной безопасности в Тихоокеанском регионе. Оно противоречит обязательствам лидеров Форума Тихоокеанских островов и подходу этой организации к вопросам региональной безопасности", - указано в документе. Также лидеры призвали участников Форума Тихоокеанских островов "обсудить эти вопросы и коллективно рассмотреть последствия [заключения соглашения] для общей безопасности".

Кроме того, в совместном заявлении главы правительств подчеркнули, что вызовы региональной стабильности становятся все более сложными. "Мы серьезно обеспокоены развитием событий в Южно-Китайском море, продолжающейся милитаризацией спорных территорий и <…> напряженностью в Тайваньском проливе. Существующие противоречия по обе стороны пролива должны быть разрешены мирным путем, при помощи диалога, без угрозы или применения силы", - указали они.

Соглашение о сотрудничестве органов охраны правопорядка было подписано Китаем и Соломоновыми Островами в середине июля 2023 года. Договор предусматривает расширение связей между правоохранительными структурами двух стран, организацию обучения и реализацию совместных тренировочных программ. Также предполагается, что Пекин поможет переоснастить полицию тихоокеанского государства.

Ранее страны подписали всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе. Договор с Пекином, подписанный в июне 2022 года, стал предметом резкой критики и беспокойства со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у соглашения имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности.