Зеленский подписал закон об отмене льготного налога на бизнес

Теперь единый налог будет уплачиваться с дохода в размере 5%, если предприниматели выбирают систему начисления, освобождающую их от выплаты НДС, либо 3% в случае, если они являются плательщиками НДС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене 2-процентного льготного налога на бизнес с 1 августа. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Президент подписал налоговый законопроект №8401. Ну хотя бы тут срок по МВФ выполнили (хотя проблема будет с пунктами по проверкам)", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно закону, с 1 августа бизнесмены - физические и юридические лица - должны вернуться к прежней системе налогообложения или подать заявление о выборе системы налогообложения, на которую они хотели бы перейти. Теперь единый налог будет уплачиваться с дохода в размере 5%, если предприниматели выбирают систему начисления, освобождающую их от выплаты НДС, либо 3% в случае, если они являются плательщиками НДС.

Кроме того, с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. В то же время возвращение ответственности за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) отложено до 1 октября. Такие регистраторы сохраняют и передают налоговой службе информацию обо всех совершенных операциях.

В марте 2022 года на Украине была введена льготная система выплаты единого налога в размере 2% для предпринимателей, имеющих оборот бизнеса менее 10 млрд гривен (235 млн долларов). Отмена этого льготного налогового режима является одним из условий, которые Международный валютный фонд (МВФ) предъявил Украине в качестве условия для продолжения сотрудничества. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на июнь льготное налогообложение использовали 340 тыс. предпринимателей.