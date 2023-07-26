Bild: муж Меркель оставил ее мокнуть под дождем на открытии фестиваля в Байройте

Иоахим Зауэр развернул зонт лишь над собой

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Муж бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр оставил ее мокнуть под дождем в вечернем платье перед началом музыкального фестиваля в баварском Байройте, развернув зонт лишь над собой. Об этом сообщила германская газета Bild.

Издание опубликовало снимки с места проведения ежегодного летнего фестиваля, посвященного творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. На них видно, как гости праздника, среди которых есть германские политики, вынуждены двигаться под дождем от машины до входа в театр. Газета обратила внимание, что, как и некоторые другие приглашенные, муж экс-канцлера Иоахим Зауэр развернул зонт лишь над собой, оставив сопровождавшую его жену мокнуть под дождем. Как пишет издание, другие известные гости "проявили больше галантности в отношении своих спутниц".

Иоахим Зауэр - квантовый физик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта. Так же, как и его жена, имеет степень доктора химических наук. В браке с Меркель состоит с 1998 года. Известен как большой любитель музыки Вагнера, не раз посещал фестиваль в Байройте вместе с женой.

Байройтский фестиваль проводится с 1876 года в театре "Фестшпильхаус", который является единственным в мире оперным театром, построенном только для постановок опер Рихарда Вагнера. Фестиваль был организован по задумке самого композитора и является одним из наиболее значимых событий в культурной жизни республики.

В настоящее время им руководит правнучка Вагнера Катарина. В 2019 году фестиваль открывал выдающийся российский дирижер, бессменный руководитель Мариинского театра и бывший главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев.

Рихард Вагнер (1813-1883) - великий немецкий композитор, прославившийся как реформатор оперы, утвердивший концепцию Gesamtkunstwerk, т.е. идею взаимодействия элементов различных видов искусства в рамках одного произведения. В его творческое наследие входит оперная тетралогия, основанная на древнегерманском эпосе о Нибелунгах. К числу известных произведений композитора относятся музыкальные драмы "Золото Рейна" (1854), "Валькирия" (1856), "Тристан и Изольда" (1859) и "Парсифаль" (1882).