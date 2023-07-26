Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

На всей территории страны вечером 26 июля была объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

"Есть несколько попаданий", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Других подробностей президент не привел.

Вечером на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщили ТАСС очевидцы, в Киеве произошел мощный взрыв. Украинские СМИ также информировали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Львовской областях. Кроме того, три серии взрывов произошли в Хмельницкой области. В частности, взрывы были слышны в Староконстантинове, на востоке этого города расположен военный аэродром.