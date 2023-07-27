СМИ: правящая Народная партия Камбоджи получила 82,3% голосов на парламентских выборах

Как сообщила газета Khmer Times, за нее отдали голоса 6,4 млн из 7,77 млн граждан страны, принявших участие в выборах

ХАНОЙ, 27 июля. /ТАСС/. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), возглавляемая премьер-министром Хун Сеном, получила 82,3% голосов избирателей на прошедших 23 июля выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) королевства. Об этом сообщила газета Khmer Times.

Как отмечает издание, голоса за НПК отдали 6,4 млн из 7,77 млн граждан страны, принявших участие в выборах. Еще одной партией, прошедшей в парламент, стал роялистский Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу (FUNCINPEC), за который проголосовали 716,4 тыс. избирателей. Согласно предварительному плану распределения мест в Нацассамблее, из общего числа 125 депутатских мандатов НПК получает 120, а FUNCINPEC - 5.

Формирование нового кабинета министров, которому предстоит руководить страной следующие пять лет, начнется 22 августа. Хун Сен, находящийся у власти в Камбодже уже 38 лет, предупредил соотечественников, что намерен уйти в отставку. Он предложил в качестве своего преемника кандидатуру собственного старшего сына, генерал-лейтенанта Хун Манета, занимающего сейчас посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками.

Сам Хун Сен, который сохраняет за собой должность председателя НПК, заявил, что планирует возглавить Сенат (верхнюю палату парламента) Камбоджи после предстоящих в феврале 2024 года выборов.