В Киргизии органы прокуратуры лишили функции проведения следственных действий

Ограничение не распространяется на Военную прокуратуру

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, лишающий органы прокуратуры функции проведения следственных действий. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс", - говорится в сообщении. Это законопроект был одобрен национальным парламентом республики 29 июня текущего года.

"Принятым законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие нормы, исключающие функции органов прокуратуры по проведению следствия и передачу их следователям органов внутренних дел и национальной безопасности", - отмечает пресс-служба.

Это ограничение не распространяется на Военную прокуратуру, которая продолжит расследовать уголовные дела, связанные с военнослужащими и военнообязанными гражданами.

"Закон принят в целях предотвращения коррупционных проявлений и конфликта интересов при проведении досудебного производства органами прокуратуры, обеспечения принципа сдержек и противовесов в системе правоохранительных органов путем исключения полномочий органов прокуратуры по проведению следствия", - подчеркивается в сообщении.

Новый закон вступит в силу в день официального опубликования.