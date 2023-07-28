Politico: ЕС введет санкции против 38 физлиц и 3 юрлиц из Белоруссии

По данным газеты, будут введены экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях на Украине, а также в отношении авиазапчастей

ТАСС, 28 июля. Евросоюз включит в санкционный список по Белоруссии 38 физических лиц и 3 юридических лица. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Кроме того, будут введены экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях на Украине, а также в отношении авиазапчастей, пишет издание.

В среду испанское председательство в Совете ЕС сообщило, что комитет постоянных представителей при ЕС смог согласовать ужесточение антибелорусских санкций. В свою очередь источник ТАСС в Брюсселе проинформировал, что послы не смогли согласовать включение в новый пакет рестрикций запрета на импорт в ЕС белорусских удобрений.

По сведениям дипломатических источников, ЕС намеревался полностью синхронизировать режим санкций против Белоруссии с рестрикциями в отношении России. Перечень запрещенных для поставок Минску товаров должен стать идентичным российскому, однако добиться этого Брюсселю удастся лишь поэтапно.

Польша и страны Балтии стремились ввести новые санкции против Белоруссии к 9 августа - третьей годовщине президентских выборов и неудавшейся попытки цветной революции в республике.