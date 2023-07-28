Глава Афросоюза сообщил, что на саммите РФ - Африка подписано много соглашений

Они приведут к плодотворному сотрудничеству, считает Азали Ассумани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Участники саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге подписали много соглашений, которые приведут к плодотворному сотрудничеству. Об этом заявил на пленарном заседании саммита глава Афросоюза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

"Наша работа прошла в очень хороших условиях, и это привело к подписанию многочисленных соглашений и будет оказывать положительное влияние на нашу кооперацию", - сказал он.

Ассумани отметил, что Африка сейчас проходит экономическую трансформацию и Россия будет участвовать в инвестировании и пользоваться ее многочисленными ресурсами. "Мы хотим построить экономическую и социальную Африку, интегрированную в остальной мир", - добавил он.