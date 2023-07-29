В Одессу прибыли сотрудники ЮНЕСКО для оценки ущерба объектам культуры

Как ранее заявили украинские власти, российские войска в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители ЮНЕСКО прибыли в Одессу для оценки ущерба, который получили несколько объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.

Украинские власти утверждают, что российские войска в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. При этом в Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Минобороны РФ планирует и осуществляет боевые операции, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств - целями их поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. Она добавила, что в случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с применением безэкипажных катеров.

Дипломат также выразила недоумение в связи с опубликованным на сайте ЮНЕСКО заявлением, отметив, что этим гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле в очередной раз превысила полномочия, назначив Россию "виновной". При этом Захарова обратила внимание, что ранее организация не отреагировала на решение украинских властей демонтировать памятник Екатерине II в Одессе, по приказу которой основан город.