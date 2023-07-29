В Армении по делу о мошенничестве задержали бывшего посла в РФ Смбатяна

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики, также был задержан его сын - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов по делу о мошенничестве задержали бывшего посла Армении в России, народного артиста Армянской ССР Армена Смбатян. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Вместе с ним задержан и его сын - главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян. "В рамках уголовного производства установлено, что чрезвычайный и полномочный посол А. С. [Армен Смбатян], сын последнего, дирижер С. С. [Сергей Смбатян] и предприниматель А. П. представили в 2012 году правительству Армении фиктивную инвестиционную программу "Мир книги" стоимостью 800 млн драмов ($2,1 млн) для строительства многофункционального комплекса и мошенническим путем присвоили земельный участок площадью 300 кв. м стоимостью 166,1 млн драмов ($430 тыс.). 29 июля 2023 года А. С. и С. С. были задержаны", - говорится в сообщении. Розыск третьего фигуранта дела продолжается.

Смбатян занимал должность посла Армении в России с 2002 по 2010 год.