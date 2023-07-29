Лидер Мали заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией

Ассими Гоита сообщил, что рад тому качеству, которое характеризует отношения двух стран в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, научных исследованиях, геологоразведочных исследованиях, обороне, безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Мали готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Россией, заявил президент переходного периода Ассими Гоита.

"Я и наш народ всегда готовы работать вместе с вами и российским народом, чтобы укреплять наше двустороннее сотрудничество", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я очень рад тому качеству, которое характеризует наши отношения в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, научных исследованиях, геологоразведочных исследованиях, обороне, безопасности. У нас существует четыре соглашения в сферах экономики, высшего образования. Это указывает на общие устремления углубить это сотрудничество и поднять его на новый уровень", - подчеркнул он.

Гоита добавил, что дружба между Россией и Мали "основывается на взаимовыгодных отношениях, без каких-либо попыток инструментализации отношений".

В начале своего выступления Гоита представил членов делегации, которая приехала вместе с ним в Россию. После этого представились и члены российской делегации.