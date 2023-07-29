Член Палаты лордов Eвгений Лебедев обвинил британский бизнес в русофобии

Владелец газет Evening Standard и The Independent отметил, что для многих западных компаний и организаций отказ от работы с россиянами стал "простым способом продемонстрировать свою добродетель"

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Владелец газет Evening Standard и The Independent, член Палаты лордов Евгений Лебедев обвинил британский бизнес в демонстративной русофобии. В своей статье, опубликованной в Evening Standard, он отмечает, что для многих западных компаний и организаций отказ от работы с россиянами стал "простым способом продемонстрировать свою добродетель".

По словам Лебедева, несмотря на то, что он является обладателем британского паспорта, членом Палаты лордов, спас от банкротства популярную лондонскую газету и призвал остановить конфликт на Украине в первые же дни после его начала, с 2022 года от сотрудничества с ним "отказываются самые разные компании и учреждения, которые преподносят свою антироссийскую позицию как символ морального превосходства - и это после того, как они же десятилетиями унижались ради российских денег". Он пишет, что лондонский театр "Колизей" в 2022 году отказался принимать церемонию вручения театральных премий Evening Standard, компания, ранее страховавшая руководство издания, отказалась продлевать с ним сотрудничество, а с самим Лебедевым не захотели работать несколько юридических и консалтинговых фирм. "Самым смехотворным" предприниматель называет решение Королевского общества садоводства отказать ему в приглашении на открытие цветочного шоу в Хэмптон-Корте.

"[После начала СВО] и к богатым, и к бедным россиянам относятся, как к изгоям", - пишет Лебедев, отмечая, что ему, похоже, "нужна новая фамилия, новый паспорт и новый логопед, который может отучить от русского акцента".

Лебедев сравнивает эту ситуацию с той, в которой оказался экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства и бывший депутат Европейского парламента (с 1999 по 2020 год) Найджел Фараж. Ранее на этой неделе политик опубликовал документы, свидетельствующие о том, что его счет в банке Coutts был закрыт из-за того, что ценностям банка не соответствуют резкие правые взгляды Фаража, а также якобы имеющиеся у него связи с Россией. "Значительную обеспокоенность" произошедшим высказала канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта, после чего в отставку ушла пытавшаяся замять скандал глава банка NatWest Элисон Роуз, в структуру которого входит Coutts.

"Мы живем в обществе, которое страшно боится обвинений в связях с кем-то не тем и зачастую слишком торопится осудить тех, кого считает запятнанными. Будем надеяться, отставив в сторону вопрос банковских реформ, что мы перерастем столь глупое поведение", - пишет Лебедев, отмечая, что как он сам, так и члены его семьи много лет были объектами нападок конкурирующих изданий.

Пэрство Лебедева

Лебедев, родившийся в 1980 году в Москве, получил титул барона Хэмптонского и Сибирского в ноябре 2020 года, став пожизненным пэром и получив право заседать в Палате лордов (верхней палате) британского парламента. Сын предпринимателя и экс-сотрудника КГБ СССР Александра Лебедева - владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей Evening Standard и The Independent. С 2009 года он поддерживает дружеские отношения с Борисом Джонсоном, возглавлявшим правительство с 2017 по 2022 годы, который и выдвинул кандидатуру Лебедева на получение пэрства в марте 2020 года, отметив его "заслуги в сфере СМИ и благотворительности". Джонсон регулярно подвергался критике за связи с Лебедевым и был вынужден объясняться перед депутатами, заверив, что никогда не обсуждал с Лебедевым государственные вопросы в неформальной обстановке.