30 июля, 14:19

Нетаньяху объявил о планах сделать Израиль мировым лидером в сфере технологий ИИ

На эти цели правительство страны дополнительно выделило $135 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля выделило дополнительно 500 млн шекелей ($135 млн) на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рассчитывает, что в обозримом будущем страна станет мировым лидером в этой области. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

По его словам, израильские власти "усиленно работают" над развитием технологий ИИ. "По поводу этой инфраструктуры, о которой говорил министр [науки и технологий Израиля Офир] Акунис, должно быть известно, что мы выделили 500 млн шекелей в дополнение к тому, что уже было заложено в бюджет. Но мы намерены пойти намного дальше. Мы поднимем эту инфраструктуру на новые и новые уровни, потому что речь в данный момент идет о том, кто завладеет будущим", - заявил премьер, высказывания которого распространила правительственная пресс-служба.

"Мы хотим, мы должны превратить Государство Израиль в сверхдержаву в сфере искусственного интеллекта. Это будущее, и мы движемся туда", - добавил он. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация