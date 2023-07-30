Нетаньяху объявил о планах сделать Израиль мировым лидером в сфере технологий ИИ

На эти цели правительство страны дополнительно выделило $135 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля выделило дополнительно 500 млн шекелей ($135 млн) на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рассчитывает, что в обозримом будущем страна станет мировым лидером в этой области. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

По его словам, израильские власти "усиленно работают" над развитием технологий ИИ. "По поводу этой инфраструктуры, о которой говорил министр [науки и технологий Израиля Офир] Акунис, должно быть известно, что мы выделили 500 млн шекелей в дополнение к тому, что уже было заложено в бюджет. Но мы намерены пойти намного дальше. Мы поднимем эту инфраструктуру на новые и новые уровни, потому что речь в данный момент идет о том, кто завладеет будущим", - заявил премьер, высказывания которого распространила правительственная пресс-служба.

"Мы хотим, мы должны превратить Государство Израиль в сверхдержаву в сфере искусственного интеллекта. Это будущее, и мы движемся туда", - добавил он.