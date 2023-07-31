Нетаньяху прокомментировал критические высказывания США по поводу судебной реформы Израиля

По словам премьер-министра еврейского государства, Израиль самостоятельно принимает решения в своей внутренней политике

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израиль терпелив к критике со стороны, но решения в своей внутренней политике принимает самостоятельно, руководствуясь волей народа, выраженной на демократических выборах. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, запись которого распространила канцелярия главы правительства.

"Я был у власти, избираясь демократическим путем снова и снова, шесть раз. В общей сложности это 16 лет, и за все эти 16 лет я никогда не комментировал внутренние споры в других демократиях. Я просто решил так поступать", - заявил израильский премьер, комментируя критические высказывания со стороны Вашингтона по поводу судебной реформы, продвигаемой нынешним израильским правительством и вызвавшей в стране массовые протесты оппозиции.

По словам Нетаньяху, он допускает критику в адрес своего государства со стороны других демократических стран, но сам и далее будет воздерживаться от комментариев по поводу внутренних дел своих союзников. "Другие лидеры, что ж, другие избранные лидеры могут решить поступать так [и высказываться по поводу внутренних дел Израиля]. У каждого есть какое-то мнение по поводу Израиля", - заметил он.

При этом израильский премьер напомнил, что внутри самих США "сейчас идет большой спор между Верховным судом и исполнительной властью". "Я совсем не собираюсь комментировать это, но если другие решают комментировать наши дела, то пожалуйста. Мы сами примем свои решения", - указал он. "Как вы знаете, в демократиях, в суверенных государствах, суверенных демократиях избранные представители народа принимают решения. Именно так будет и в Израиле", - добавил Нетаньяху.

Позиция США

На фоне протестов в Израиле США неоднократно высказывали критику по поводу проводимой правительством Нетаньяху реформы. В частности, перед решающим голосованием в Кнессете президент США Джо Байден советовал Нетаньяху не торопиться с проведением реформы. По мнению американского лидера, она раскалывает израильское общество.

Позднее, когда документ уже был утвержден в парламенте, Белый дом выразил сожаление по поводу итогов голосования. В заявлении вашингтонской администрации по этому поводу сказано, что американское правительство будет поддерживать "усилия президента Герцога и других лидеров Израиля", направленные на "строительство более широкого консенсуса" по судебной реформе "посредством политического диалога".