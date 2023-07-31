Минск и Тегеран подписали план военного сотрудничества

В ходе встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Реза Аштиани стороны обсудили перспектив развития взаимодействия в военной сфере

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами и план военного сотрудничества на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии по итогам состоявшейся в Тегеране встречи министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

"По итогам встречи сторонами подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран о военном сотрудничестве, а также План двустороннего военного сотрудничества на текущий год", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, в ходе встречи главы оборонных ведомств обменялись мнениями "по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере".

Глава Минобороны Белоруссии находится в Иране с официальным визитом.