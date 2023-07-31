Швеция заявила, что хотела бы продолжения диалога со странами ОИС

Глава МИД королевства Тобиас Билльстрём сообщил о контактах с коллегами из нескольких стран Организации исламского сотрудничества, включая ее генсека, а также о письме, направленном главам МИД всех 57 государств - членов организации

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Швеция ценит диалог со странами - членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и хотела бы его продолжения. Об этом заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрём в преддверии встречи министров иностранных дел стран - членов ОИС, которая состоится 31 июля и будет, в частности, посвящена манифестациям с сожжением Корана в Дании и Швеции.

Билльстрём сообщил о контактах с коллегами из нескольких стран ОИС, включая ее генерального секретаря, а также о письме, направленном главам МИД всех 57 государств - членов организации. "Мы очень ценим продолжение диалога со странами - членами ОИС", - отметил он.

В ходе этих контактов Билльстрём объяснил то, как действует свобода демонстраций в Швеции, где полиция сама принимает решение в отношении поданных заявок на проведение мирных собраний. "Я также повторил, что правительство заняло четкую позицию, дистанцировавшись от исламофобских действий, предпринятых отдельными лицами в ходе манифестаций в Швеции", - подчеркивает в своем заявлении глава шведского МИД.

Здесь он также сообщает, что в настоящее время министерство юстиции изучает правовую сторону вопроса, в том числе Закон об общественном порядке.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.