В Белоруссии ликвидировали партию "Зеленые" решением Верховного суда

Минюст страны также обратился в суд с предложением о ликвидации еще четырех политических партий

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии по иску министерства юстиции ликвидировал Белорусскую партию "Зеленые" (БПЗ). Об этом говорится в сообщении партии.

В БПЗ уточнили, что заседание суда состоялось 27 июля. "Суд не посчитал достаточными доводы представителей БПЗ и, ввиду несоответствия БПЗ новому закону о политических партиях, принял решение ликвидировать БПЗ", - отмечается в публикации.

Представители "зеленых" на суде указывали "на противоречие изменений в законе о политических партиях конституции, на противоречие требований министерства юстиции закону "О защите персональных данных", а также на несоблюдение минюстом процедуры по перерегистрации партии". По информации представителей БПЗ, представитель Минюста указывал "на несоответствие количества членов "зеленых", минимальному количеству, указанному в законе". Также к делу было приобщено предупреждение БПЗ, вынесенное в октябре 2020 года ввиду участия БПЗ в круглом столе, который принял резолюцию "против насилия", - уточняется в сообщении партии.

Кроме иска о ликвидации Белорусской партии "Зеленые", Минюст также обратился в Верховный суд с предложением о ликвидации еще четырех политических партий.

В феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом, Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.