31 июля, 15:52

В ОИС заявили, что Швеция и Дания не приняли меры для предотвращения осквернения Корана

Генсек Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха также выразил разочарование, что власти этих стран продолжают выдавать разрешение на совершение подобных действий

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха выразил разочарование тем, что власти Швеции и Дании до сих пор не приняли меры для предотвращения повторного осквернения копий Корана.

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"Генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха вновь призвал власти Швеции и Дании на официальном уровне принять меры для предотвращения повторного осквернения и сжигания копий священного Корана и выразил разочарование тем, что до сих пор не было принято никаких мер", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

На открытии внеочередной сессии Совета министров иностранных дел стран - членов организации, которая проходит в онлайн-формате, Таха заявил, что проинформировал правительства Швеции и Дании, а также генсека ООН Антониу Гутерриша, что "характер этих провокаций достиг тревожного уровня". Он также выразил разочарование, что власти этих стран продолжают выдавать разрешение на совершение подобных действий. 

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ШвецияДания
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