Депутат Верховной рады от президентской партии Холодов сложил с себя полномочия

По данным украинских СМИ, Холодов с начала СВО 12 раз выезжал из страны, в последний раз - в январе 2023 года и более не возвращался

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Андрей Холодов подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А. И. о сложении полномочий народного депутата Украины, - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). - Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании".

По данным украинских СМИ, Холодов с начала специальной военной операции РФ на Украине 12 раз выезжал из страны, в последний раз - в январе 2023 года и более не возвращался. В течение полугода он не посещал заседания парламента и не голосовал.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский после скандалов с выездом должностных лиц за границу обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. На следующий день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без санкции офиса Зеленского.