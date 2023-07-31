В Сенегале прокуратура предъявила лидеру оппозиции обвинения в призывах к восстанию

По данным Агентства печати Сенегала, политик преследуется по восьми пунктам обвинения

РАБАТ, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Сенегала предъявила лидеру оппозиции Усману Сонко несколько обвинений.

Как сообщает Агентство печати Сенегала, политик преследуется по восьми пунктам обвинения, среди них - призыв к восстанию, объединение преступников, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности и создание серьезных политических беспорядков. Кроме того, Сонко преследуется за распространение слухов.

Выдан ордер на содержание оппозиционного политика под арестом.

Сонко был задержан сотрудниками жандармерии Сенегала 28 июля в собственном доме в одном из кварталов столицы страны. Он находился там без права покидать помещения с 1 июня - дня, когда уголовный суд признал его виновным в растлении малолетних и приговорил к 2 годам тюрьмы.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко ранее объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру.

Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.