Во Франции заявили, что РФ и страны региона могли бы воспользоваться ситуацией в Нигере

Министр иностранных дел страны Катрин Колонна отметила, что это "лишь гипотеза"

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна допустила возможность использования ситуации с госпереворотом в Нигере как со стороны России, так и стран региона в своих интересах. В то же время она не стала подтверждать предположения о прямом вмешательстве Москвы, которые ее попросили прокомментировать в понедельник в эфире телеканала BFMTV.

"Многие считают, что это скорее оппортунистский демарш после авантюры высоких военных чинов. Я не уверена, что в Нигере все спят с российским флагом под подушкой. То, что Россия попыталась бы воспользоваться этими событиями, как и другие страны региона - такое возможно, но это лишь гипотеза. Мы же концентрируемся в первую очередь на безопасности наших граждан" - заявила она.

В столице Нигера регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги, некоторые участники разворачивают российские флаги. Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. Министерство иностранных дел Франции заявило об организованном характере нападения на здание его дипмиссии в Ниамее, обвинив нигерийские силы правопорядка в недостаточном противодействии агрессивным демонстрантам.