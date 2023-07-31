31 июля, 18:37

Оппозиция ЮАР подала иск в ООН за публичное исполнение песни "Убей бура"

Лидер партии "Демократический альянс" Джон Стинхаузен отметил, что такое действие "представляет собой подстрекательство к гражданской войне"

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" подает иск в Совет по правам человека ООН на лидера южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы за его публичное исполнение песни "Убей бура" и призывы к расовому насилию. Об этом сообщил лидер партии Джон Стинхаузен.

"Исполнение на публике песни "Убей бура" представляет собой подстрекательство к гражданской войне, - заявил он. - Мы обращаемся к мировому сообществу по той причине, что суды ЮАР отказались признать этот факт".

Малема исполнил песню "Убей бура" 29 июля на стадионе в Йоханнесбурге во время празднования 10-летия создания возглавляемой им партии.

В минувшем году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение в ЮАР песни "Убей бура" не является фактом разжигания ненависти. Многие потомки белых переселенцев считают, что песня носит дискриминационный характер и ущемляет достоинство африканеров, которые в течение длительного времени были известны как буры. На текущий день численность африканеров в ЮАР достигает 1,5 млн.

Песня "Убей бура" родилась во время борьбы с апартеидом. Демонтаж системы апартеида произошел в ЮАР в 1994 году с проведением всеобщих и свободных выборов. 

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