В ООН заявили, что июль 2023 года могут признать самым теплым месяцем в истории наблюдений

Средняя температура воздуха у поверхности Земли за первые 23 дня месяца составила 16,95 градуса Цельсия

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Июль 2023 года с большой степенью вероятности может стать самым теплым месяцем в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Она сослалась на сведения, полученные из Copernicus Climate Change Service.

"Первые три недели июля были самым теплым трехнедельным периодом за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. "На данном этапе практически наверняка <…> среднемесячная температура июля 2023 года значительно превысит температуру июля 2019 года, что сделает июль 2023 года самым теплым июлем и самым теплым месяцем за всю историю наблюдений", - констатировала ВМО.

Высокие температуры "были связаны с волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы". Средняя температура воздуха у поверхности Земли за первые 23 дня месяца составила 16,95 градуса Цельсия, что "намного выше 16,63 градуса Цельсия, зарегистрированных за весь июль 2019 года".

Предыдущим самым жарким июлем и самым жарким месяцем в истории наблюдений был июль 2019 года. В ВМО напомнили, что 6 июля 2023 года среднесуточная глобальная температура воздуха у поверхности Земли "превзошла рекорд, установленный в августе 2016 года, что сделало этот день самым жарким за всю историю наблюдений". Средняя глобальная температура в первую и третью недели июля временно превышала доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.