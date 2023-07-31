Глава Комитета начштабов ВС США провел переговоры с коллегами в Нигере и Франции

Они "обсудили развитие событий в Нигере и безопасность американцев", отметил официальный представитель КНШ полковник Дейв Батлер

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с коллегами в Нигере, где произошел государственный переворот, и Франции. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дейв Батлер.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, глава Генштаба ВС Нигера генерал-лейтенант Абду Сидику Исса и Милли беседовали 27 июля. Они "обсудили развитие событий в Нигере и безопасность американцев" в этой стране, отметил Батлер. Никаких других деталей он не привел.

С начальником Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхардом Милли, по словам Батлера, обсудил "ситуацию в сфере безопасности в Нигере". Кроме того, представитель КНШ выразил мнение, что военный альянс между США и Францией "играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе и других регионах мира".

В столице Нигера регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги, некоторые участники разворачивают российские флаги. Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны также находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность американских войск в Нигере превышает 1 тыс. человек.