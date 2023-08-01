В центре Уагадугу раздаются выстрелы

Agence France-Presse передает, что причина выстрелов пока неизвестна

ТАСС, 1 августа. Выстрелы слышны неподалеку от авиабазы, расположенной в Уагадугу. Об этом сообщил репортер Agence France-Presse.

По его информации, выстрелы были слышны около 00:45 по местному времени (03:45 мск) в центре города.

Агентство отмечает, что причина выстрелов пока неизвестна, однако напоминает, что в стране менее года назад - в сентябре 2022 года - произошел военный переворот.

Группа военных во главе с 34-летним капитаном артиллерии Ибрагимом Траоре совершила в Буркина-Фасо государственный переворот 30 сентября прошлого года. Она объявила, что сместила полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Захватившие власть военные также объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. 2 октября Дамиба, который сам пришел к власти в январе прошлого года в результате государственного переворота, подписал документ о добровольном уходе с поста президента. 14 октября 2022 года Национальное собрание Буркина-Фасо единогласно назначило Траоре президентом переходного периода.