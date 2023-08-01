Трамп считает, что "прокси-война" США и РФ может привести к третьей мировой

Бывший глава Белого дома отметил, что США "толкнули Россию в объятия Китая" в тот момент, когда Вашингтону следовало снижать градус напряжения в отношениях с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что "прокси-война" США и России, которой отчасти способствовали обвинения со стороны американского истеблишмента в его связях с Москвой, может привести к третьей мировой войне.

"Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, к чему я стремился, мы сейчас ведем прокси-войну с Россией, частично подпитываемую бредовым угаром о "Рашагейт". Украина полностью разорена. Множество людей убито. И мы вполне можем дойти до третьей мировой", - написал Трамп в колонке для журнала Newsweek. Бывший глава Белого дома полагает, что США "толкнули Россию в объятия Китая" в тот момент, когда Вашингтону следовало снижать градус напряжения в отношениях с Москвой.

По мнению Трампа, обвинения его в связях с Россией стали "небывалым преступлением", от которого пострадали, прежде всего, простые американцы. "Разрушения, которые эта ложь нанесла Америке, почти неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, поставило под угрозу нашу безопасность и свободу", - считает Трамп.

В мае американский спецпрокурор Джон Дарем, который с 2019 года вел проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа, подтвердил, что американские компетентные органы не располагают никакой информацией о тайном сговоре между властями России и Дональдом Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года. В итоговом докладе Дарема подчеркивается, что ФБР при расследовании приписываемых Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям. В документе приведены факты, которые подтверждают предвзятость сотрудников ФБР, проводивших разбирательство.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.