Нетаньяху заявил, что споры по судебной реформе в Израиле не приведут к гражданской войне

По мнению премьера страны, в конечном счете все увидят правильность этих преобразований

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Ожесточенные споры в Израиле по поводу проводимой правительством страны судебной реформы не приведут к гражданской войне, в конечном счете все увидят правильность этих преобразований. Уверенность в этом выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC, опубликованном в понедельник.

"Гражданской войны [в Израиле] не будет, я гарантирую это. Но я думаю, что исправление дисбаланса в израильской демократии, где судебная власть практически присвоила себе все полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти, - это то, что важно сделать", - уверен премьер.

При этом он выразил убежденность в том, что в обозримом будущем и противники реформы признают ее необходимость. "Когда пыль уляжется, люди увидят, что израильская демократия усилилась, а не ослабла. И я думаю, страхи народа, которые активно подогревались, отступят, и люди увидят, что Израиль все такой же демократичный, как раньше, и даже более демократичный", - считает Нетаньяху.