На Украине конфисковали имущество сенатора от Запорожской области

По данным Минюста страны, у Дмитрия Вороны конфисковали несколько квартир и земельных участков, а также автомобили

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Высший антикоррупционный суд <...> взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М., и активы, по которым Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минюсте уточнили, что ВАКС в этом случае руководствовался законом о санкциях. По данным ведомства, конфискованы несколько квартир и земельных участков, а также автомобили, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст готовится оспорить это решение.

Уроженец Донецка Ворона с октября 2020 года по февраль 2022 года возглавлял Корпорацию развития Крыма. После стал советником главы республики Сергея Аксенова. В декабре прошлого года назначен представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации. 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против российских сенаторов от новых регионов, в том числе против Вороны. Они, в частности, предусматривают блокирование и арест активов и имущества.