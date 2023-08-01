1 августа, 16:16,
обновлено 1 августа, 16:30

Представители ООН обсудили в Москве использование авиатехники РФ в работе организации

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Штаб-квартира ООН
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Делегацию ООН возглавлял замгенсека всемирной организации по оперативной поддержке Атул Кхаре

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Делегация ООН провела в Москве переговоры с главой Росавиации Александром Нерадько по использованию российской техники в полевых операциях всемирной организации. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Делегацию ООН возглавлял замгенсека всемирной организации по оперативной поддержке Атул Кхаре. "ООН и Российская Федерация провели сегодня в Москве девятые ежегодные переговоры по авиации, - сказал Хак. - Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением услуг зарегистрированных в России авиаперевозчиков для полевых операций ООН". 

Теги:
Нерадько, Александр ВасильевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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