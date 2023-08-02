Багамы направят 150 правоохранителей в Гаити для помощи в сфере безопасности

В МИД островного государства отметили, что надеются на сотрудничество с партнерами Гаити в установлении там мира и стабильности

ГАВАНА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Содружества Багамских Островов приняли решение направить группу из 150 правоохранителей в Гаити для решения проблем с безопасностью в карибской стране. Об этом во вторник сообщил МИД островного государства.

"Правительство Багамских Островов приветствует решение правительства Кении ответить на просьбу правительства Гаити о поддержке в сфере безопасности. <…> Со своей стороны Багамские Острова выделят 150 человек для поддержки международных сил после соответствующей санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Сейчас мы призываем принять резолюцию", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Багамы надеются на сотрудничество с Кенией, США, Канадой и другими партнерами Гаити, чтобы помочь установлению там мира и стабильности.

29 июля глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил в Twitter, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась "положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы в Гаити". Кения обязалась направить в страну на расстоянии около 12 тыс. километров 1 тыс. полицейских "для оказания помощи в обучении и содействия гаитянской полиции в восстановлении нормальной жизни в стране и защите стратегических объектов". Министр указал, что задействует миротворцев после "получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении". По итогам работы кенийской оценочной миссии будут определены мандат и "оперативные требования миссии".

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.