В нескольких районах Киева ночью произошли взрывы

Мэр Виталий Кличко сообщил о возгорании в Святошинском районе города

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в трех районах Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Согласно данным, опубликованным в его Telegram-канале, взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе. Позже Кличко проинформировал о возгорании в Святошинском районе.

Глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов зафиксировали повреждения "нежилых помещений". По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.