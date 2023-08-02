2 августа, 03:58

В нескольких районах Киева ночью произошли взрывы

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Мэр Виталий Кличко сообщил о возгорании в Святошинском районе города

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в трех районах Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Согласно данным, опубликованным в его Telegram-канале, взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе. Позже Кличко проинформировал о возгорании в Святошинском районе.

Глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов зафиксировали повреждения "нежилых помещений". По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа. 

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Украина
© Информационное агентство ТАСС
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