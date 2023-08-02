СМИ: готовящие ВСУ британские спецназовцы потеряли автомат в ходе учений

По данным газеты The Sun, инцидент произошел в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании потеряли автомат в ходе учений в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на представителя ВМС Соединенного Королевства.

"Мы расследуем инцидент, связанный с потерей незаряженного автомата из тренировочного центра специального назначения Королевской морской пехоты", - заявил он. Источник издания добавил, что полиция осведомлена о произошедшем.

Как отметил таблоид, речь идет о потере автомата SA80 во время учений британских морпехов в конце июля. "Потеря оружия - это одно из самых худших событий в жизни морпеха или солдата. При наихудшем стечении обстоятельств оружие может попасть в руки преступников. Его могут обнаружить любители пешего туризма или даже дети во время прогулки на природе", - указал источник The Sun.

30 июля газета Sunday Express со ссылкой на источники сообщила, что британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты осуществляют подготовку около 2 тыс. украинских спецназовцев для участия в операции против РФ, связанной с Крымом. По ее сведениям, занятия проходит в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон, который примыкает к национальному парку Дартмур.