Представитель МИД Молдавии выразил сожаление в связи с инцидентом у посольства России

По словам Игоря Захарова, правоохранительные органы республики проведут расследование этого происшествия и примут необходимые меры

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров выразил сожаление в связи с инцидентом у ворот посольства РФ, которые протаранил на автомобиле состоящий на психиатрическом учете мужчина.

"Министерство выражает сожаление в связи с произошедшим и подтверждает свою приверженность дальнейшему обеспечению надлежащего функционирования всех аккредитованных в стране дипломатических представительств в соответствии установленными нормами", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, правоохранительные органы республики проведут расследование этого происшествия и примут необходимые меры.

В пресс-службе российского посольства, комментируя происшествие, сообщили, что благодаря усилиям сотрудников полиции зданию не нанесен ущерб, никто не пострадал. Ранее Генеральный комиссариат полиции Молдавии проинформировал, что злоумышленник попытался протаранить ворота посольства, а затем покинул место аварии. Когда полиция установила местонахождение автомобиля и начала преследование, водитель отказался остановиться, а позже врезался в две машины, после чего был задержан.

Это уже не первый инцидент у посольства. В октябре прошлого года полицией был задержан мужчина, который нанес на ограждение представительства оскорбительную надпись, а затем начал бросать петарды в здание, после чего влез на забор и попытался проникнуть в посольский комплекс. Сотрудники представительства и члены их семей не пострадали. Однако в результате акции здание представительства получило повреждения. Тогда посольство направило ноту протеста, в которой говорится, что нападение произошло при попустительстве молдавских властей.