Макрон назвал в числе причин июльских беспорядков цивилизационный кризис и соцсети

Президент Франции отметил, что почти 75% участников беспорядков, представших перед судом, происходят из малообеспеченных семей с единственным родителем

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Масштабные беспорядки, охватившие Францию в июле, указывают на цивилизационный кризис в обществе, ускоряемый социальными сетями. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro.

"Эти беспорядки говорят о цивилизационном кризисе в обществе, который ускоряется социальным сетями, провоцирующими погромы и подрывающими авторитет власти", - сказал Макрон.

По его словам, почти 75% участников беспорядков, представших перед судом, происходят из малообеспеченных семей с единственным родителем. "Это огромная проблема, потому что речь идет о завтрашнем обществе. Необходим всеобъемлющий ответ", - считает французский лидер.

Он высказался за взвешенную политику в отношении семей. По мнению президента, необходимы санкции, когда родители проявляют безответственность по отношению к детям. Вместе с тем он выступил против отмены пособий для семей, поскольку это лишь усугубило бы проблему.