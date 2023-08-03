Саммит Туркмении, Таджикистана и Узбекистана пройдет 4 августа

На встрече могут быть рассмотрены экономические отношения трех государств, их сотрудничество в здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании и науке, предположил председатель Союза экономистов Туркмении Юрий Аронский

АШХАБАД, 3 августа. /ТАСС/. Встреча президентов Туркмении Сердара Бердымухамедова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в Ашхабаде 4 августа. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Программу саммита издание не уточняет. По словам председателя Союза экономистов Туркмении Юрия Аронского, на встрече могут рассматриваться вопросы развития экономических отношений трех государств, их сотрудничество в здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании и науке. "Также будет актуально рассмотрение вопросов дальнейшего развития транспортных коридоров, прежде всего железнодорожных, и упрощения процедур торговли между странами, в частности, речь может идти об увеличении пропускной способности и объемов контейнерных перевозок, создании совместных терминалов при транспортировке и хранении грузов", - поделился он мнением в беседе с корреспондентом ТАСС.

Аронский уверен, что сотрудничество в этих областях принесет пользу развитию всей Центральной Азии. "Можно только приветствовать политическую волю руководителей государств, организующих и участвующих в данном саммите", - добавил собеседник агентства.

Как пишет газета, в туркмено-таджикских отношениях важное место занимает взаимодействие в транспортной, водноэнергетической и природоохранной областях. Усилия двух стран направлены на создание мощной и современной инфраструктуры, обеспечивающей объединение транспортных систем Азии, Европы, Ближнего Востока. Большое внимание уделяется совершенствованию деятельности Международного фонда спасения Арала.

В контексте туркмено-узбекского сотрудничества издание напоминает об автомобильном и железнодорожном мостах через Амударью. Они открывают прямой выход грузопотоков из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии к Каспийскому морю и далее в Черноморский и Средиземноморский регионы, страны Европы, Закавказья, Ближнего Востока.

Газета напоминает, что в Туркмении ведется строительство высокоскоростной автодороги Ашхабад - Туркменабат. Она после стыковки с трассой Ашхабад - Туркменбаши откроет прямой выход к морскому порту Туркменбаши. Это поднимет на качественно новый уровень транзитные возможности Центральной Азии, расширит выход на мировые рынки, обеспечит приток инвестиций и создаст новые условия для экономического роста, считает издание.