В Новой Зеландии назвали Россию и Китай "угрозами порядку, основанному на правилах"

Правительство страны приняло первую стратегию национальной безопасности на фоне масштабных изменений в международной обстановке

СИДНЕЙ, 4 августа. /ТАСС/. Угрозы национальной безопасности Новой Зеландии и порядку, основанному на правилах, в регионе связаны с Россией и Китаем. Такое положение зафиксировано в первой в истории стратегии нацбезопасности страны, о публикации которой сообщил глава новозеландского правительства Крис Хипкинс.

По его словам, правительство приняло первую стратегию национальной безопасности на фоне масштабных изменений в международной обстановке. "В последние годы Новая Зеландия столкнулась с рядом стратегических вызовов, пережила террористические атаки, кампании по дезинформации и кибератаки на критически важную государственную инфраструктуру. Условия и архитектура международной безопасности изменились, и мы должны четко оценивать риски, создавая и расширяя возможности для ответа на эти изменения", - указал премьер, отметив, что наиболее серьезные вызовы безопасности Новой Зеландии, региона и "мировой системы, основанной на правилах", связаны "с авторитарными режимами", к числу которых Веллингтон относит Россию и Китай.

По мнению новозеландских властей, специальная военная операция на Украине стала "вопиющим нарушением Устава ООН, вызовом самому понятию государственного суверенитета, а также источником человеческих страданий". "Однако и до начала военного конфликта на Украине Россия не раз бросала вызов суверенитету других государств, участвовала в кибератаках и стремилась подорвать демократические выборы в Европе и Соединенных Штатах", - утверждается в стратегии.

Также новозеландские власти полагают, что Китай, нарастив экономическую и военную мощь, "стал напористым, готовым бросить вызов международным правилам и нормам". "Мы видим строительство военных баз в Южно-Китайском море и применение мер экономического принуждения, кроме того, госструктуры КНР не раз подрывали кибербезопасность Новой Зеландии и других стран региона", - сказано в документе.

О стратегии нацбезопасности Новой Зеландии

Первая в истории государства стратегия национальной безопасности была принята правительством Новой Зеландии в августе 2023 года. Вместе с этим документом власти страны опубликовали также план развития и укрепления национальной обороны на следующие 15 лет, включив в него обязательства по наращиванию инвестиций в модернизацию вооруженных сил, закупку новых вооружений и оборонительных систем, а также расширению военного сотрудничества с союзниками и партнерами. Кроме того, в рамках новой оборонной стратегии Новая Зеландия намерена расширять связи со странами ЕС и НАТО, чтобы получить доступ к современным военным технологиями и нарастить "опыт сотрудничества на театрах военных действий".