Президент Словакии разрешила девяти согражданам воевать на стороне Украины

Как сообщили в администрации главы государства, 26 обращений было отклонено

БРАТИСЛАВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова с 24 февраля прошлого года разрешила девяти гражданам республики присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью администрации главы государства Йозефа Матея.

"С 24 февраля 2022 года президент Словакии приняла решения по 35 обращениям с просьбой позволить присоединиться к ВСУ, из них было девять положительных и 26 отрицательных", - сказал он.

В январе портал spravy.pravda.sk проинформировал о семи положительных ответах.

Словацкое законодательство запрещает гражданам страны службу в иностранных военных или полувоенных формированиях без индивидуального разрешения президента республики. Нарушение этого положения карается привлечением к уголовной ответственности и значительными сроками тюремного заключения.