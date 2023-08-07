Германский политик назвал встречу в Джидде "четким сигналом", усиливающим давление на РФ

Представитель германской партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам внешней политики Юрген Триттин отметил, что не ожидает завершения конфликта "завтра утром"

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Представитель германской партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам внешней политики Юрген Триттин полагает, что консультации в саудовском городе Джидда 5-6 августа, посвященные урегулированию на Украине, являются "четким сигналом", усиливающим дипломатическое давление на Россию с целью скорейшего прекращения конфликта. Свою точку зрения он высказал в эфире телеканала N-TV.

"Федеральное правительство Германии, государства НАТО, а также страны Глобального Юга, крупные страны, такие как Китай и Саудовская Аравия, хотят прекращения этой войны, тем самым усиливается давление на Россию, чтобы она прекратила войну здесь", - утверждал Триттин. "Это не произойдет завтра утром, но я считаю, что дипломатическое давление на Россию усиливается", - сказал Триттин.

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.