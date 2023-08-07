Кабмин Германии считает важным участие Китая во встрече в Джидде

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман отметила, что участники консультаций решили продолжать работу по различным темам, включая продовольственную, ядерную, энергетическую безопасность и гуманитарные вопросы

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Германии считает успешными прошедшие 5-6 августа в саудовском городе Джидда консультации, посвященные урегулированию на Украине. Важно, как указали в кабмине ФРГ, что впервые во встрече такого формата принял участие Китай.

"С нашей точки зрения, консультации в Джидде являются успешной встречей", - заявила на брифинге в Берлине представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман. При этом она добавила, что "встреча служит цели открытого обмена мнениями о путях к справедливому и прочному миру". "На конференции были очень разные мнения, но все представленные там страны привержены Уставу ООН и ее основополагающим принципам. На наш взгляд, важно и то, что Китай впервые участвует в таком формате", - подчеркнула Хофман.

Она отметила, что участники консультаций решили продолжать работу по различным темам, включая продовольственную, ядерную, энергетическую безопасность и гуманитарные вопросы, среди которых обмен пленными и ликвидация экологических последствий конфликта. "Все эти вопросы также являются частью украинской формулы мира, о которой мы говорили. Германия будет и впредь принимать активное участие и также будет частью этого процесса", - заверила представитель правительства ФРГ.

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.