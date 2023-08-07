Глава МИД ЮАР заявила, что страна полностью готова к проведению успешного саммита БРИКС

Наледи Пандор отметила, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса как председатель группы пригласил на саммит 67 лидеров стран Африки и Глобального Юга

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и уверена в его успехе. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на брифинге, посвященном предстоящей встрече в верхах.

"Мы уверены, что саммит будет успешным и поспособствует укреплению связей как между странами - членами БРИКС, так и БРИКС с государствами Глобального Юга", - сказала Пандор.

Министр отметила, что президент ЮАР Сирил Рамапоса как председатель БРИКС пригласил на саммит 67 лидеров стран Африки и Глобального Юга. "Приглашения направлены на все континенты и в регионы Глобального Юга, чтобы они были представлены на мероприятиях саммита, - сообщила она. - Из них 34 лидера уже подтвердили свое присутствие, и подтверждения продолжают поступать".

Пандор также заявила, что ЮАР не направляла президенту Франции Эмманюэлю Макрону приглашения прибыть в Йоханнесбург для участия в мероприятиях саммита БРИКС. "Приглашения Макрону не поступало", - сказала она. Макрон ранее добивался участия в мероприятиях саммита.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.