В Анталье будут проверять не оформленные официально случаи аренды жилья иностранцами

Губернатор этой провинции Эрсин Языджи также обратился к гражданам с просьбой сообщать вероятных случаях неофициальной сдачи в аренду квартир и домов

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Турции призвали жителей Антальи сообщать о случаях неофициальной сдачи в аренду жилья иностранным туристам и намерены проводить точечные проверки. Как сообщает газета Hürriyet, такое распоряжение отдал соответствующим ведомствам губернатор этой провинции Эрсин Языджи.

"Я поручил полиции и налоговой инспекции проводить такие проверки. Если поступит уведомление о случае незарегистрированной сдачи в аренду жилья, будем проверять. Мы не станем проверять каждую квартиру, но будем внимательно изучать поступающую к нам информацию о случаях незарегистрированных сделок с недвижимостью. Проверки будут точечными", - сказал Языджи. Он уточнил, что основное внимание будет уделено району Коньяалты в Анталье, где проживает наибольшее число иностранных туристов.

Губернатор также обратился к гражданам с просьбой сообщать властям о вероятных случаях неофициальной сдачи в аренду квартир и домов. Если такие инциденты имеют место, то это необходимо исправить и поставить подобную сделку на налоговый учет. Языджи отметил, что серьезная активность в сфере арендного жилья зарегистрирована после начала российско-украинского конфликта и "принесла определенные проблемы".

О наличии этой проблемы губернатору сообщили Союз риелторов Антальи и Туристическая ассоциация отельеров и управляющих Средиземноморья. Риелторы отмечают увеличение незарегистрированных сделок по аренде жилья для иностранцев, а отельеры указывают, что из-за такой практики страдают гостиницы. По словам главы ассоциации Каана Кашифа Каваоглу, количество ночевок иностранцев на курорте увеличилось на 23%, но отели при этом не заполнены, поскольку многие туристы, до 19%, предпочли остановиться в частных домах и квартирах. Среди них и те, кого в гостиничном секторе считали своими высокодоходными клиентами.

"Турист свободен в своем выборе, конечно. Но эта сфера должна быть под контролем. Пусть будут проверки, пусть платятся налоги, а мы будем конкурировать. Среди этих туристов есть россияне, украинцы, британцы и немцы. Они ранее останавливались в наших отелях и хорошо знают Анталью", - сказал Каваоглу.

Вследствие значительного роста цен в гостиницах иностранные туристы начали активнее выбирать для проживания частные дома и квартиры, особенно в Анталье. Нередко риелторы и сами владельцы недвижимости предлагают не оформлять сделку официально, снижая при этом стоимость аренды. Это выгодно для туриста, но несет в себе риски, например, выселения, если такая сделка будет замечена властями.