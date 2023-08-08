Силы спецназа Судана утверждают, что разгромили армию в Омдурмане

Официальный представитель спецназа отметил, что ВС Судана потеряли 174 бойца убитыми

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана выступили во вторник с утверждением, что нанесли сокрушительный удар по позициям армии в городе Омдурмане. Как сообщил официальный представитель спецназа в соцсети X (ранее Twitter), ВС Судана потеряли 174 бойца убитыми.

"По предварительным данным, потери противника составили 174 убитых, более 300 раненых, число пленных достигло 83", - утверждается в заявлении. Официального комментария со стороны суданской армии пока не поступало.

По информации телеканала Al Hadath, ожесточенные столкновения вспыхнули в Омдурмане в понедельник утром. Суданская армия наносила артиллерийские удары по позициям сил быстрого реагирования на юге и западе города. Канал передавал об интенсивных боях в центре города, в том числе в жилых кварталах. Сообщалось о разрушениях и ранениях мирных жителей.

Ранее во вторник Минздрав штата Хартум сообщил, что в результате мощного обстрела в Омдурмане погибли более 20 мирных жителей.