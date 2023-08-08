В Грузии готовят документы для отправки тела погибшей при оползне гражданки России

Как сообщила Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии, тело Ксении Тричевой опознала ее мать

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии приступила к подготовке документов для отправки тела гражданки России Ксении Тричевой, погибшей при оползне на курорте Шови высокогорного края Рача, на родину. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Тело трагически погибшей на днях в рачинских горах Ксении Тричевой было опознано ее прибывшей в Грузию матерью. В настоящий момент сотрудники нашей Секции интересов помогают в оформлении всех необходимых документов и в организации отправки тела Ксении в ее родной город Пермь", - сказали в диппредставительстве.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 19 человек. 15 человек считаются пропавшими. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.