Госсекретарь США и глава МИД Болгарии обсудили помощь Украине и расширение ЕС

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен и Мария Габриэль также затронули вопрос диверсификации поставок энергоносителей

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль вопросы, касающиеся военной помощи Украине, диверсификации поставок энергоносителей, а также расширения Евросоюза. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном во вторник.

Как следует из документа, Блинкен и Габриэль ранее в этот же день "обсудили необходимость дальнейшей военной помощи Украине со стороны союзников и партнеров и предпринимаемые усилия, направленные на диверсификацию источников энергии с тем, чтобы они были более чистыми, а поставки и технологии - более надежными". "Госсекретарь и министр иностранных дел также затронули вопрос о важности расширения ЕС для обеспечения стабильности и процветания в регионе", - добавил Миллер.

Газета Financial Times сообщила в начале августа, что власти США заключили соглашения о поставках снарядов калибра 155 мм на Украину с Болгарией и Республикой Корея.

Правительство Болгарии также одобрило на прошлой неделе проект соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники. В соответствии с решением депутатов парламента ранее Болгария поставляла на Украину боеприпасы, обмундирование, средства оказания медицинской помощи и легкое вооружение, точная номенклатура поставок засекречена.