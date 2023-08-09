9 августа, 05:08

Лукашенко считает внимание Сингапура к ЕАЭС стимулом для новых направлений сотрудничества

Президент Белоруссии заявил об этом в поздравлении с национальным праздником, которое он направил президенту Сингапура Халиме Якоб

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что внимание Сингапура к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может послужить стимулом поиска новых направлений сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении с национальным праздником, которое он направил президенту Сингапура Халиме Якоб, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Полагаю, что внимание Сингапура к нашему региональному интеграционному проекту - Евразийскому экономическому союзу - послужит стимулом для поиска новых выгодных направлений сотрудничества", - отметил Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что активизация диалога между Минском и Сингапуром, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия, расширение договорно-правовой базы полностью соответствуют общим интересам.

"За годы суверенитета ваша страна превратилась в крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, стала лидером региона в таких сферах, как электронная промышленность, информатизация и фармацевтика", - отметил Лукашенко.

Он пожелал Халиме Якоб осуществления планов, а народу Сингапура - счастья и достатка. 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСингапур
© Информационное агентство ТАСС
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