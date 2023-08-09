В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством утверждает, что Гульнара Каримова "получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана"

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более £20 млн ($25 млн). Об этом сообщается в заявлении надзорного ведомства.

"SFO ведет уголовное дело о взыскании имущества ценностью более £20 млн с Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана", - указано в документе. Уточняется, что речь идет о трех объектах элитной недвижимости: двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняке в графстве Суррей.

"Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность", - заявила руководитель SFO Лиза Ософски. По ее словам, это станет шагом вперед как в конкретном деле, так и в "осуществляемых усилиях по искоренению коррупции в Великобритании".

Бюро утверждает, что Каримова "получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана".

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка $1 млрд, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции. В сентябре 2022 года Узбекистан и Швейцария создали трастовый фонд для возвращения на родину активов Каримовой.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.