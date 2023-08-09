Белорусские десантники проходят подготовку под Брестом, используя опыт СВО

В ходе занятий они изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях, сообщили в Минобороны республики

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Белоруссии проходят подготовку под Брестом, используя опыт специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В ходе занятий гвардейцы-десантники изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны проинформировали, что "в ходе подготовки бойцы активно используют опыт СВО".