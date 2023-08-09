Мэр закарпатского города Рахова сбежал от следствия, выписав себе командировку в Румынию

Возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы Украины

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мэр города Рахова в Закарпатской области Украины Виктор Медвидь, которого подозревают в растрате, сбежал в Румынию, выписав самому себе командировочные документы для пересечения границы в условиях военного положения.

В частности, украинский журналист Виталий Глагол опубликовал в Telegram-канале копию распоряжения о направлении Медвидя в командировку, подписанного самим же мэром. Согласно документу, он 30 июня сроком на три дня выехал в румынскую коммуну Бистра для обсуждения грантового проекта.

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением, а для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил себе командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была продлиться трое суток, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся на Украину", - цитирует агентство УНИАН сообщение полиции Закарпатской области.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы Украины.

Как сообщало в середине июля украинское издание "Вести", мэр Рахова стал фигурантом дела о растрате. Обвинения Медвидю еще не предъявлены, следствие подозревает его в присвоении имущества и подделке документов. По данным издания, установлено хищение около $60 тыс. при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра, деньги на который шли по международным грантовым программам.